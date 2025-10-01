Il Museo della Grafica diventa nerazzurro con la mostra sul Pisa Sporting Club

Con una suggestiva installazione di luci, colori e suoni visibile in una sala di Palazzo Lanfranchi, parte la mostra Pisa Sporting Club. Una storia immagini, realizzata dal Museo della Grafica in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Pisa, il Pisa Sporting Club 1909. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

