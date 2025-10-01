Il muro di droni europeo regge solo se sostenuto dagli eserciti l’allarme dell’industria

La Commissione sta esercitando forti pressioni sui Paesi affinché contribuiscano a finanziare il suo ultimo progetto di punta in materia di difesa: il muro di droni. All’orizzonte si profila però un problema: le forze armate non sanno come utilizzare queste nuove capacità. I droni sono diventati una risorsa fondamentale sia per l’Ucraina sia per la Russia da quando Mosca ha lanciato la sua invasione su larga scala nel febbraio 2022. All’inizio di settembre, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha presentato per la prima volta l’iniziativa “ Eastern Flank Watch ”, insieme a un muro di droni che si estende dal Baltico al Mar Nero per respingere le incursioni di droni stranieri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

