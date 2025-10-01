Il momento sbagliato e le polemiche | perché Ghost of Yotei potrebbe essere un flop

Domani sarà il giorno dell'uscita di Ghost of Yotei, il risultato del nuovo sforzo dello studio Sucker Punch e sequel di Ghost of Tsushima, anche se slegato a livello di trama. In questo titolo, i giocatori vestono i panni di Atsu, guerriera mercenaria in cerca di vendetta contro coloro che hanno ucciso la sua famiglia. La storia prende avvio tre anni dopo la storica battaglia di Sekigahara, lo scontro che pose fine all'epoca Sengoku in Giappone, e la protagonista si muove nella regione dell'Hokkaido, attraverso quattro biomi diversi che, secondo le prime recensioni in anteprima, sono ricche di personaggi e missioni diverse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

