Il mito del pacificatore Cosa guida la politica estera di Trump secondo Maggi
Donald Trump, nel suo ritorno alla Casa Bianca, ha scelto di giocare la carta della Storia. Non più soltanto il leader divisivo e impulsivo, ma l’uomo che vuole passare ai libri di testo come il pacificatore capace di risolvere i conflitti più intricati: dal Medio Oriente all’Ucraina. Un approccio che mescola pragmatismo, provocazione e calcolo politico, come emerge dall’intervista di Formiche.net con Glauco Maggi, giornalista e autore di due libri sul Tycoon, “Il Guerriero Solitario” pubblicato nel 2020 e “Trump – La Rivincita” pubblicato nel 2024. Che giudizio dà di questi primi mesi di politica estera di Trump? Prima della sua rielezione, avevo dichiarato che in caso di vittoria più che a vendicarsi Trump si sarebbe dedicato a costruirsi un ruolo da pacificatore, una figura da premio Nobel della pace, come vuole d’altronde essere. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: mito - pacificatore
Il mito del pacificatore. Cosa guida la politica estera di Trump secondo Maggi - "Lui usa questi espedienti per conquistare i titoli dei giornali, per diventare un personaggio imprescindibile sulle questioni ... formiche.net scrive