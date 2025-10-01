Il mistero della morte di Mario Scarpa in strada a Sassari l'autopsia | ucciso da sostanza caustica

Le indagini sulla morte di Mario Scarpa proseguono a pieno ritmo per capire soprattutto come il 53enne possa avere bevuto la sostanza corrosiva ma sopratutto se si tratti di una tragico incidente o se qualcuno possa avergliela somministrata deliberatamente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sassari, Mario Scarpa ucciso da una sostanza caustica: la conferma dall’autopsia - Il cinquantatreenne era stato trovato senza vita in strada: resta da capire la natura di quanto ingerito e il perché ... Da unionesarda.it