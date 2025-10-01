Il mistero dei Templari 3 | il produttore conferma il ritorno di Nicolas Cage

Il mistero dei Templari 3 (National Treasure 3) riceve un nuovo entusiasmante aggiornamento, con il produttore Jerry Bruckheimer che anticipa il ritorno di Nicolas Cage. Uscito nel 2004, l’originale Il mistero dei Templari rimane uno dei film più amati di Cage, con l’iconico attore nei panni dell’avventuriero Ben Gates. Cage ha ripreso il suo ruolo nel sequel del 2007, sottotitolato Book of Secrets, ma non è tornato per la serie spin-off di breve durata Edge of History, trasmessa da Disney+ nel 2022. Il mistero dei Templari 3 (National Treasure 3) è in fase di sviluppo da tempo con il regista originale Jon Turteltaub, ma Cage ha già espresso scetticismo sulla realizzazione del progetto. 🔗 Leggi su Cinefilos.it