Il ministro israeliano Chikli | Flotilla? Legame comprovato con Hamas L' Italia? Un nostro alleato

Iltempo.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La pace in Medio Oriente sembra davvero possibile dopo l'incontro avvenuto lunedì in America tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu: è stato pubblicato il piano del presidente americano in 20 punti per porre fine al conflitto di Gaza. Un piano accettato con favore dal premier israeliano: «Ora il mondo intero, compreso il mondo arabo e musulmano, sta facendo pressione su Hamas affinché accetti le condizioni che abbiamo posto insieme a Trump», ha detto aggiunto elencando due delle condizioni del piano, ovvero rilasciare tutti i rapiti, sia vivi che morti, mentre l'Idf rimane nella maggior parte della Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

