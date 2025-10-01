Il messaggio d'amore dopo il parto della moglie | Sono infinitamente orgoglioso di te

Una giovane madre del Missouri ha condiviso su TikTok il messaggio ricevuto dal marito un giorno dopo il parto: parole di amore e riconoscenza che l’hanno commossa e che hanno conquistato milioni di utenti. Il gesto intimo è subito diventato virale, ricordando l’importanza di sostenere e valorizzare le madri nel delicato momento della nascita di un figlio. 🔗 Leggi su Fanpage.it