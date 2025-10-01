Il messaggio d'amore dopo il parto della moglie | Sono infinitamente orgoglioso di te
Una giovane madre del Missouri ha condiviso su TikTok il messaggio ricevuto dal marito un giorno dopo il parto: parole di amore e riconoscenza che l’hanno commossa e che hanno conquistato milioni di utenti. Il gesto intimo è subito diventato virale, ricordando l’importanza di sostenere e valorizzare le madri nel delicato momento della nascita di un figlio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
IVE annuncia un messaggio d’amore per i fan e anticipa il comeback XOXE a KCON LA 2025
Laura Pausini celebra la sua estate con un messaggio di amore e autostima
Papa Leone XIV oggi a San Pietro: il saluto in spagnolo e il messaggio sull’amore
Alessandra Atzori e yoga un viaggio tra etica amore e autodisciplina Un dialogo profondo con l’insegnante di yoga che unisce pratica introspezione e alimentazione consapevole per diffondere un messaggio di amore universale e cura verso sé stessi e la co - facebook.com Vai su Facebook
Kirk, Meloni: “Dal funerale forte messaggio, amore contro odio” - X Vai su X
Messaggio in bottiglia viaggia per 3mila km, poi il ritrovamento: «Se lo leggi chiamaci». La storia d'amore di Anita e Brad 13 anni dopo - Stavano passeggiando in riva al mare quando hanno visto una bottiglia di vetro con un biglietto all'interno. Scrive leggo.it