A bbiamo appena lasciato settembre e i suoi spettacolari eventi celesti, ed ecco che anche ottobre si preannuncia come un mese altrettanto ricco di eventi, perfetto per chi ama alzare gli occhi al cielo e lasciarsi sorprendere dalle meraviglie dell’universo. Protagoniste assolute saranno due comete, gli sciami meteorici autunnali e la prima “superluna” dell’anno, accompagnati da una serie di congiunzioni planetarie che renderanno le notti autunnali ancora più affascinanti. La notte della Superluna Blu: immagini indimenticabili da tutto il mondo X Ottobre 2025: come sarà il cielo. Ottobre vedrà il passaggio ravvicinato di due comete: C2025 A6 (Lemmon) e C2025 R2 (SWAN). 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il mese che si è appena aperto è un invito a fermarsi, alzare lo sguardo e lasciarsi stupire dalle meraviglie dell’universo