Il mese che si è appena aperto è un invito a fermarsi alzare lo sguardo e lasciarsi stupire dalle meraviglie dell’universo
A bbiamo appena lasciato settembre e i suoi spettacolari eventi celesti, ed ecco che anche ottobre si preannuncia come un mese altrettanto ricco di eventi, perfetto per chi ama alzare gli occhi al cielo e lasciarsi sorprendere dalle meraviglie dell’universo. Protagoniste assolute saranno due comete, gli sciami meteorici autunnali e la prima “superluna” dell’anno, accompagnati da una serie di congiunzioni planetarie che renderanno le notti autunnali ancora più affascinanti. La notte della Superluna Blu: immagini indimenticabili da tutto il mondo X Ottobre 2025: come sarà il cielo. Ottobre vedrà il passaggio ravvicinato di due comete: C2025 A6 (Lemmon) e C2025 R2 (SWAN). 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: mese - appena
Terni, 31enne incinta al nono mese cade dal secondo piano: morto il bimbo. Era appena stata dimessa dal reparto psichiatrico
Thailandia, uomo appena divorziato muore dopo un mese a base di sola birra: a trovarlo il figlio 16enne
Alessandro scomparso nel nulla da oltre un mese: la notizia è appena arrivata
Tesla ha appena chiuso il suo secondo miglior mese di sempre in Cina! A settembre sono state registrate 66.250 unità assicurate, sfiorando il record assoluto di marzo (67.500 unità). E con l’arrivo dei modelli più accessibili, i numeri sono destinati a crescere a - facebook.com Vai su Facebook
#guerrainucraina: appena un mese dopo l'incontro tra Donald Trump e Vlamidir Putin in Alaska le speranze di una svolta positiva sull'Ucraina nel breve periodo appaiono ormai morte e sepolte - X Vai su X