Il maxi polo logistico che spacca il territorio | l' asta dei terreni e i retroscena del progetto

Arezzonotizie.it | 1 ott 2025

Il progetto del polo logistico-produttivo continua a dividere la Valdichiana. Quella che era nata come una grande previsione urbanistica inserita nel Piano Strutturale Intercomunale della Valdichiana Senese - ma che inevitabilmente impatterà anche sulla provincia di Arezzo - e capace di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

