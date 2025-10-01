Il Mastrogiurato alle celebrazioni nazionali per san Francesco d’Assisi

Chietitoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Mastrogiurato annuncia la propria partecipazione alle celebrazioni nazionali per San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, che si terranno dal 23 settembre all’11 ottobre 2025 nella città serafica.Quest’anno l’olio che arderà sulla tomba del Santo sarà offerto dalla Regione Abruzzo, chiamata a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mastrogiurato - celebrazioni

mastrogiurato celebrazioni nazionali sanSan Francesco diventa festa nazionale: il 4 ottobre sarà giorno festivo per i lavoratori - Via libera della Camera con 247 voti a favore, 2 contrari e 8 astenuti, al ritorno della Festa di San Francesco come Festa nazionale, il 4 ottobre. Da italiaoggi.it

mastrogiurato celebrazioni nazionali sanPrimo ok per San Francesco festa nazionale il 4 ottobre - Via libera dalla Camera all'istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi il 4 ottobre. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Mastrogiurato Celebrazioni Nazionali San