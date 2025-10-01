Il Mastrogiurato alle celebrazioni nazionali per san Francesco d’Assisi
Il Mastrogiurato annuncia la propria partecipazione alle celebrazioni nazionali per San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, che si terranno dal 23 settembre all’11 ottobre 2025 nella città serafica.Quest’anno l’olio che arderà sulla tomba del Santo sarà offerto dalla Regione Abruzzo, chiamata a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: mastrogiurato - celebrazioni
Ancora le splendide immagini della nostra Rievocazione!. Evviva il Mastrogiurato! - facebook.com Vai su Facebook
San Francesco diventa festa nazionale: il 4 ottobre sarà giorno festivo per i lavoratori - Via libera della Camera con 247 voti a favore, 2 contrari e 8 astenuti, al ritorno della Festa di San Francesco come Festa nazionale, il 4 ottobre. Da italiaoggi.it
Primo ok per San Francesco festa nazionale il 4 ottobre - Via libera dalla Camera all'istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi il 4 ottobre. ansa.it scrive