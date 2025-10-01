Il maltempo scivola verso sud atteso vento forte specie sulla costa | scatta l' allerta gialla

Cesenatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' previsto un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche dopo l'instabilità che ha attraversato il Cesenate, con temporali anche intensi lungo la costa. Per giovedì la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla per vento. Nell'avviso viene rimarcato come siano “previsti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: maltempo - scivola

Meteo Prossimi Giorni: Maltempo e Crollo delle Temperature in Settimana, i dettagli - La ragione va ricercata in un freddo vortice ciclonico che, dalla lontana Russia, si è già messo in viaggio in direzione dei Balcani, pronto a macinare altri chilometri verso il nostro Paese. Scrive ilmeteo.it

Maltempo Italia, le previsioni meteo: piogge e raffiche di vento da Nord a Sud - Maltempo in Italia in primo piano nelle previsioni meteo: piogge, temporali e calo delle temperature segneranno l’inizio di settembre, con condizioni instabili su molte regioni e mari sempre più agita ... Scrive notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Scivola Verso Sud