Il maltempo scivola verso sud atteso vento forte specie sulla costa | scatta l' allerta gialla

E' previsto un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche dopo l'instabilità che ha attraversato il Cesenate, con temporali anche intensi lungo la costa. Per giovedì la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla per vento. Nell'avviso viene rimarcato come siano “previsti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: maltempo - scivola

È stato purtroppo ritrovato senza vita Andrea Holenz, la turista tedesca di 64 anni scomparsa durante l’ondata di maltempo che ha devastato la provincia di Alessandria: avrebbe cercato di mettere al sicuro il suo cane, ma sarebbe scivolata e travolta dalla pien - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo ad Alessandria, Andrea Holetz uccisa dalla piena del fiume Valla: «Ha tentato la fuga col marito, ma lei e il cagnolino sono scivola... - X Vai su X

Meteo Prossimi Giorni: Maltempo e Crollo delle Temperature in Settimana, i dettagli - La ragione va ricercata in un freddo vortice ciclonico che, dalla lontana Russia, si è già messo in viaggio in direzione dei Balcani, pronto a macinare altri chilometri verso il nostro Paese. Scrive ilmeteo.it

Maltempo Italia, le previsioni meteo: piogge e raffiche di vento da Nord a Sud - Maltempo in Italia in primo piano nelle previsioni meteo: piogge, temporali e calo delle temperature segneranno l’inizio di settembre, con condizioni instabili su molte regioni e mari sempre più agita ... Scrive notizie.it