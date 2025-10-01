Il maltempo non lascia l' Abruzzo | prevista ancora pioggia ci saranno venti forti e mareggiate

Il maltempo non abbandona l'Abruzzo, dove è stato emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse anche per la giornata di giovedì 2 ottobre. In particolare, nell'avviso del dipartimento di Protezione Civile, si specifica che si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

maltempo lascia abruzzo previstaIl maltempo non lascia l'Abruzzo: prevista ancora pioggia, ci saranno venti forti e mareggiate - Secondo gli esperti di 3bmeteo, a Chieti, giovedì 2 ottobre, ci saranno cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata ... Riporta chietitoday.it

MALTEMPO: VENTI FORTI AL CENTROSUD, ALLERTA IN ABRUZZO E ALTRE 5 REGIONI - ROMA – Per la giornata di domani, giovedì 2 ottobre, il Dipartimento della Protezione Civile ha stabilito allerta gialla in Puglia, Molise e settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia. Secondo abruzzoweb.it

