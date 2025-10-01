Il Maas alla Fruit Attraction | promozione e apertura di nuovi mercati per l’agroalimentare siciliano
Una rappresentanza dei Mercati Agro Alimentari di Sicilia è presente alla Fruit Attraction di Madrid. Si tratta del presidente Emanuele Zappia vice presidente di Italmercati) ed il vice presidente del Maas, Antonio Villardita.La partecipazione del Maas alla Fruit Attraction rappresenta. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: maas - fruit
Il MAAS A MADRID ALLA FRUIT ATTRACTION Una autorevole rappresentanza dei Mercati Agro Alimentari di Sicilia è presente alla Fruit Attraction di Madrid. Si tratta del presidente dott.Emanuele Zappia ( vice presidente di Italmercati) ed il vice presidente de - facebook.com Vai su Facebook
A Madrid la fiera Fruit Attraction, presenza italiana rafforzata - Il comparto ortofrutticolo italiano è pronto a riaffermarsi alla Fruit Attraction di Madrid, fiera che si consolida anno dopo anno come un appuntamento fisso in Spagna per gli operatori del settore. Si legge su ansa.it
Il Distretto agroalimentare pontino a Fruit Attraction - La partecipazione come tassello fondamentale nella strategia di promozione e internazionalizzazione della filiera ... Lo riporta myfruit.it