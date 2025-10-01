Il Maas alla Fruit Attraction | promozione e apertura di nuovi mercati per l’agroalimentare siciliano

Una rappresentanza dei Mercati Agro Alimentari di Sicilia è presente alla Fruit Attraction di Madrid. Si tratta del presidente Emanuele Zappia  vice presidente di Italmercati) ed il vice presidente del Maas, Antonio Villardita.La partecipazione del Maas alla Fruit Attraction rappresenta. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

