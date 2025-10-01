Il M5S mantiene i due seggi in aula Dalfino | il Consiglio di Stato conferma l' elezione di Carelli

Restano due i seggi assegnati al Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale a Bari. Il Consiglio di Stato, con la sentenza 7648 emanata oggi, 1 ottobre, si è pronunciato definitivamente a favore di Italo Carelli, Antonello delle Fontane e Stefania Maggiore ( difesi dagli avvocati Marco Lancieri. 🔗 Leggi su Baritoday.it

