Se la cucina è uno degli strumenti più elettivi per interpretare un territorio, la sua cultura, le sue abitudini e la sua capacità di creare liaison tra l’eredità del passato e le nuove tendenze in materia di cibo e giusto, la Rassegna Gastronomica del Lodigiano che promette di prendersi la vetrina fino all’8 dicembre è davvero un focus straordinario sulla Bassa che si distende a sud di Milano diventata ormai una destinazione-faro per chi ama la “buona tavola”, quella rassicurante e riconoscibile delle locande, delle trattorie e degli agriturismo che abbondano sulla riva destra dell’Adda. Manifestazione di successo se è vero che tiene banco da ben 37 anni riuscendo a raccogliere il gradimento dei gourmet e l’adesione di numerosi ristoratori, protagonisti del lancio ufficiale della kermesse organizzato giorni fa a Lodi all’interno del Chiostro San Cristoforo della Provincia alle presenza del nuovo prefetto Davide Garra, di una trentina di sindaci e ovviamente del presidente dell’Associazione del Vino San Colombano e dei Sapori del Lodigiano, Giuseppe Maggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il Lodigiano si scopre a tavola. Tra locande e agriturismi a caccia di sapori tradizionali