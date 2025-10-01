Il guru Rick Macci | Né Sinner né Alcaraz chi vince lo Slam

Rick Macci, uno dei coach più influenti nella storia del tennis, celebre per aver seguito talenti come Serena e Venus Williams, Maria Sharapova, Jennifer Capriati e Andy Roddick, ha espresso grande fiducia in un nuovo protagonista del circuito Atp. In un’intervista a Tennis365, l’allenatore statunitense ha indicato Jack Draper come il giocatore più pronto a spezzare il dominio di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz negli Slam, sorprendendo nelle dichiarazioni: " Vincerà uno Slam. Non c’è dubbio — ha dichiarato con fermezza — Il prossimo pronto al salto è Draper". Macci, che da decenni individua i campioni del futuro, è convinto che il britannico abbia già dimostrato il suo potenziale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Il guru Rick Macci: "Né Sinner né Alcaraz, chi vince lo Slam"

