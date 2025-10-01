Il governo non ha fretta di spendere i soldi del Pnrr. Il messaggio del ministro responsabile del Piano, Tommaso Foti, è che le risorse non devono essere spese entro la fine del 2026. Un passaggio fondamentale soprattutto di fronte alla decisione di Bruxelles di non prolungare i tempi delle scadenze: “La Commissione europea dice che non ci sono proroghe”, afferma Foti presentando le modifiche al Pnrr al Senato. Restano quindi le precedenti scadenze: “La rendicontazione entro il 30 agosto 2026, l’invio della liquidazione della decima rata entro il 30 settembre 2026 e l’erogazione in relazione agli obiettivi raggiunti dell’ultima rata da parte della commissione che deve avvenire entro il 31 dicembre 2026”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Il governo si rassegna: “Nessuna proroga sul Pnrr”