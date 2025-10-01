Il governo federale degli Stati Uniti è entrato in shutdown | cosa significa e cosa succede adesso

Gli Stati Uniti sono entrati ufficialmente in shutdown, per la mancata approvazione della legge di bilancio. Significa un congelamento di parte dell’ amministrazione federale, quella considerata non essenziale, il congedo senza stipendio per circa 750mila dipendenti pubblici, interruzioni dei servizi nella sanità e nei trasporti, chiusura di parchi e musei, a partire dall’iconico Washington Monument sul National Mall, l’obelisco simbolo della capitale federale Usa e meta di turisti. E la Fed privata venerdì prossimo dei dati sull’occupazione, cruciali per decidere su un altro taglio dei tassi di interesse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il governo federale degli Stati Uniti è entrato in shutdown: cosa significa e cosa succede adesso

