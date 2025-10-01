Il governo e il caso di scuola Pirelli-Cina Ora si negozia l’uscita

Ilfoglio.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’altro ieri Palazzo Chigi ha ufficializzato – qualche minuto dopo Pirelli – di aver notificato alla China National Tire and Rubber Corp. (abbreviato in Cnrc) l’archiviazione del procedimento ammin. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

il governo e il caso di scuola pirelli cina ora si negozia l8217uscita

© Ilfoglio.it - Il governo e il caso di scuola Pirelli-Cina. Ora si negozia l’uscita

In questa notizia si parla di: governo - caso

Caso Almasri, "Il governo sapeva da subito". La mail della Giustizia e la risposta: "Massimo riserbo e cautela»"

Caso Almasri, gli atti smentiscono Nordio: il governo sapeva già da domenica

Caso Almasri, le carte del Tribunale dei ministri smontano la versione del governo. E le opposizioni chiedono le dimissioni di Nordio

governo caso scuola pirelliGoverno archivia Sinochem. Nodo governance Pirelli resta - Dopo quasi un anno passato a raccogliere documenti e analizzarli, l'indagine del Governo su Sinochem, il socio cinese di Pirelli, si è chiusa con l'archiviazione, non c'erano elementi che confermasser ... ansa.it scrive

governo caso scuola pirelliGoverno in campo su Pirelli per sciogliere nodo Cina - Il Governo archivia l'indagine sull'ipotesi di violazione del Golden Power in Pirelli ma la questione cinese resta aperta. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Governo Caso Scuola Pirelli