Il governo e il caso di scuola Pirelli-Cina Ora si negozia l’uscita
L’altro ieri Palazzo Chigi ha ufficializzato – qualche minuto dopo Pirelli – di aver notificato alla China National Tire and Rubber Corp. (abbreviato in Cnrc) l’archiviazione del procedimento ammin. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: governo - caso
Caso Almasri, "Il governo sapeva da subito". La mail della Giustizia e la risposta: "Massimo riserbo e cautela»"
Caso Almasri, gli atti smentiscono Nordio: il governo sapeva già da domenica
Caso Almasri, le carte del Tribunale dei ministri smontano la versione del governo. E le opposizioni chiedono le dimissioni di Nordio
Giorgetti sul caso Crédit Agricole-Bpm: “La legge sul golden power vale per tutti”. Il ministro ribadisce l’imparzialità del governo dopo le polemiche sul dossier Unicredit-Bpm. Di Mariarosaria Marchesano - facebook.com Vai su Facebook
Il riconoscimento “condizionato” dello Stato della Palestina, l'ultima "trovata" di Meloni, è un misero espediente che conferma l’ignavia del nostro Governo. Il riconoscimento di uno Stato è un atto formale, che in questo caso ha anche un alto valore simbolico olt - X Vai su X
Governo archivia Sinochem. Nodo governance Pirelli resta - Dopo quasi un anno passato a raccogliere documenti e analizzarli, l'indagine del Governo su Sinochem, il socio cinese di Pirelli, si è chiusa con l'archiviazione, non c'erano elementi che confermasser ... ansa.it scrive
Governo in campo su Pirelli per sciogliere nodo Cina - Il Governo archivia l'indagine sull'ipotesi di violazione del Golden Power in Pirelli ma la questione cinese resta aperta. Lo riporta ansa.it