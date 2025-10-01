Il governo dimentica Claudia Cardinale | nessuno dell’esecutivo ai funerali a Parigi

Claudia Cardinale è stata ricordata ieri durante i suoi funerali nella chiesa di Saint-Roch a Parigi. Fuori, su rue Saint Honoré, qualche centinaio di persone. Sulle note di C’era una volta il West, il cult di Sergio Leone con le musiche di Ennio Morricone. C’era la figlia Claudia Squitieri. Ma nessun rappresentante del governo italiano. A parte, fa sapere La Stampa, l’ambasciatrice a Parigi, Emanuela D’Alessandro. Da Roma non è stato inviato nessun ministro o sottosegretario per omaggiare la memoria dell’artista nata 87 anni fa da una famiglia di origini siciliane a La Goletta, in una Tunisia che all’epoca si trovava ancora sotto il protettorato di Parigi. 🔗 Leggi su Open.online

