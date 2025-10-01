Gli Stati Uniti sono entrati ufficialmente in shutdown alla mezzanotte di mercoledì (le 6 in Italia), dopo che il Congresso non è riuscito a trovare un accordo sulla legge di bilancio. I senatori democratici hanno respinto la proposta dei Repubblicani che avrebbe consentito di prorogare i finanziamenti federali fino al 21 novembre, mantenendo invariati i livelli di spesa e guadagnando tempo per negoziare un nuovo bilancio. La bocciatura ha portato alla sospensione di gran parte delle attività federali, con circa 750 mila dipendenti pubblici messi in congedo forzato e servizi non essenziali bloccati, dai parchi nazionali al rilascio dei visti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il governo degli Stati Uniti è in shutdown