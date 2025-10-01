Il Giubileo della Scuola ad Avellino | il desiderio di una città in festa

AVELLINO – Sabato 4 ottobre 2025 la diocesi di Avellino celebra il Giubileo della Scuola, un momento dedicato a studenti, docenti, dirigenti e personale scolastico. L'evento si svolge interamente in città, con l'intento di rendere la partecipazione accessibile a tutti e di proporre un'occasione.

