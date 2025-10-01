Varese, 1 ottobre 2025 – Un luogo di cura e rinascita per i pazienti delle Terapie Intensive dell’Ospedale di Circolo di Varese. È il Giardino del Respiro, che da un’idea si è trasformato in realtà grazie all’impegno della fondazione varesina Il Circolo della Bontà. Si tratta di un’area verde ospitata in un terrazzo progettata per accogliere i pazienti in condizioni critiche, permettendo loro di trascorrere momenti all’aperto insieme ai familiari e al personale sanitario. Il giardino è stato intitolato a Dante Trombetta, già presidente del consiglio di amministrazione dell’Ospedale di Circolo negli anni Ottanta: figura di grande rilievo per la sanità varesina, da sempre attento all’umanizzazione delle cure. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Giardino del Respiro: all’ospedale di Circolo un’oasi per pazienti in condizioni critiche