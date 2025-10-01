Il Giardino del Respiro | all’ospedale di Circolo un’oasi per pazienti in condizioni critiche

Ilgiorno.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Varese, 1 ottobre 2025 – Un luogo di cura e rinascita per i pazienti delle Terapie Intensive dell’Ospedale di Circolo di Varese. È il Giardino del Respiro, che da un’idea si è trasformato in realtà grazie all’impegno della fondazione varesina Il Circolo della Bontà. Si tratta di un’area verde ospitata in un terrazzo progettata per accogliere i pazienti in condizioni critiche, permettendo loro di trascorrere momenti all’aperto insieme ai familiari e al personale sanitario. Il giardino è stato intitolato a Dante Trombetta, già presidente del consiglio di amministrazione dell’Ospedale di Circolo negli anni Ottanta: figura di grande rilievo per la sanità varesina, da sempre attento all’umanizzazione delle cure. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il giardino del respiro all8217ospedale di circolo un8217oasi per pazienti in condizioni critiche

© Ilgiorno.it - Il Giardino del Respiro: all’ospedale di Circolo un’oasi per pazienti in condizioni critiche

In questa notizia si parla di: giardino - respiro

giardino respiro all8217ospedale circoloAl Circolo un terrazzo diventa luogo di cura e rinascita: Varese ha il suo "Giardino del Respiro" - Inaugurata questa mattina in ospedale, grazie alla Fondazione Il Circolo della Bontà, l'area progettata per accogliere i pazienti delle Terapie Intensive, permettendo loro di trascorrere momenti all’a ... Come scrive varesenoi.it

Donato dal Circolo della Bontà il giardino del “respiro” per i pazienti della terapia intensiva all’ospedale di Varese - Si tratta di un terrazzo attrezzato con piante, tavoli, poltrone e sedie destinati ai pazienti del reparto ad alta intensità di cura. Come scrive varesenews.it

Cerca Video su questo argomento: Giardino Respiro All8217ospedale Circolo