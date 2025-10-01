Il giallo di Angelo Mastrantoni | trovato morto in un giardino a Roma indagini in corso

È stato trovato senza vita nel primo pomeriggio di lunedì 29 settembre il corpo di un uomo di 35 anni, Angelo Jose Mastrantoni, residente a Monte San Giovanni Campano. Il ritrovamento è avvenuto poco prima delle 14 in un giardino condominiale all’altezza di vicolo di Val Tellina, nella zona dei. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

giallo angelo mastrantoni trovatoAngelo Mastrantoni volato dalla finestra dopo il festino in casa di un medico: mistero a Monteverde - L’inchiesta sulla scomparsa del 35enne, trovato senza vita lunedì, sul prato al piano terra di una palazzina signorile in via Val Tellina ... Secondo roma.repubblica.it

