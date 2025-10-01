Il genero di Trump Jared Kusnher dietro alla posizione pro-Israele del tycoon finanziò insediamenti illegali di Tel Aviv in Palestina - RETROSCENA

1 ott 2025

Secondo un retroscena raccolto dal Giornale d'Italia, Kushner avrebbe avuto un ruolo di primo piano negli insediamenti illegali di Israele in Palestina. Sarebbe anche un sostenitore dell'AIPAC, un gruppo di pressione statunitense noto per il forte sostegno allo Stato di Israele Il genero di T. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Trump complice di Netanyahu nella carneficina di Gaza, la pericolosa commistione di politica, affari e famiglia con il genero ebreo ortodosso Jared Kushner

