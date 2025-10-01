Il genero di Trump Jared Kusnher dietro alla posizione pro-Israele del tycoon finanziò insediamenti illegali di Tel Aviv in Palestina - RETROSCENA
Secondo un retroscena raccolto dal Giornale d'Italia, Kushner avrebbe avuto un ruolo di primo piano negli insediamenti illegali di Israele in Palestina. Sarebbe anche un sostenitore dell'AIPAC, un gruppo di pressione statunitense noto per il forte sostegno allo Stato di Israele Il genero di T. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: genero - trump
Trump complice di Netanyahu nella carneficina di Gaza, la pericolosa commistione di politica, affari e famiglia con il genero ebreo ortodosso Jared Kushner
Electronic Arts (quelli di Fifa) è stata comprata per 55 miliardi dagli arabi e dal genero di Trump
Il videogioco Fifa cambia casacca: Electronic arts è stata acquisita per 55 miliardi di dollari (anche dal genero di Trump)
Caro @matteorenzi, il piano di Trump non serve assolutamente ad aiutare i bambini di Gaza, e tu lo sai benissimo. Serve solo alla sconsiderata bramosia immobiliare del genero di Trump di metter su una "Gaza Riviera" Per il resto magari un po' di rispetto per - X Vai su X
L’Arabia Saudita non si accontenta del calcio reale, lo “sportwashing” di Bin Salman si allarga al virtuale: il fondo PIF (assieme a due società di Jared Kushner, genero di Trump) acquista per 55 miliardi Electronic Arts, il colosso dietro il più famoso videogame - facebook.com Vai su Facebook
C’è lo zampino del genero di Trump dietro l’acquisizione di EA? - Una figura politica di spicco sembra aver orchestrato l'operazione che ha privatizzato un colosso del gaming. Scrive it.benzinga.com
Electronic Arts: il colpo da 55 mld del genero di Donald Trump - Ha prodotto alcuni dei videogiochi più popolari di sempre (Fifa, ora Fc, e The Sims per citarne alcuni). Segnala fortuneita.com