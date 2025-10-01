Il generale Garofano e l’intervista a giugno su Andrea Sempio la frase prima dell’addio | Se scopro che è colpevole lascio

«Se scoprissi che è colpevole lascerei il mandato». Così l’ex comandante del Ris di Parma Luciano Garofano rispondeva a Quarto Grado su Rete4 lo scorso giugno. Una dichiarazione diventata virale sui social, proprio ora che il super esperto ha rinunciato all’incarico di consulente di Andrea Sempio, indagato per concorso in omicidio nel caso Garlasco. Nell’annunciare la decisione, ieri 30 settembre, il biologo forense ha citato «divergenze con la difesa», accusata di non aver seguito tutti i suggerimenti tecnico-scientifici dell’generale dell’Arma in congedo. Alla base del divorzio ci sarebbe, in particolare, la scelta dell’avvocato di Sempio Massimo Lovati di non inserire l’impronta 33 nell’incidente probatorio, come ha spiegato lo stesso legale a Mattino 5. 🔗 Leggi su Open.online

