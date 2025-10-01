Il futuro del turismo passa dall’AI Ma attenzione ai collegamenti

Ilrestodelcarlino.it | 1 ott 2025

Il turismo in Romagna sta attraversando una fase di forte trasformazione. L’ultima estate ha messo in evidenza criticità, acceso polemiche e alimentato discussioni, ma non sempre il dibattito pubblico ha saputo affrontare le questioni realmente decisive per questo comparto. Troppo spesso ci si è fermati alle contingenze, tralasciando i nodi strutturali. Tra le soluzioni: trasporti, riqualificazioni, accorpamento di imprese, puntare sui servizi per 12 mesi all’anno. Pare questa la ricetta per rilanciare il turismo della Romagna visto che le vacanze sono cambiate. Periodi di permanenza maggiori, richiesta di qualità e intelligenza artificiale sono le nuove sfide. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tra i relatori il presidente territoriale dell'associazione, Leoni, il governatore de Pascale e il sindaco

«Il contesto è cambiato: senza futuro il turismo che non programma» - Anche la giornalista Cristina Nadotti fra gli ospiti in val di Sole, ieri, all'evento conclusivo del progetto "Doiman": da un lato attività nella natura per famiglie, dall'altro il dibattito con esper

