Il turismo in Romagna sta attraversando una fase di forte trasformazione. L’ultima estate ha messo in evidenza criticità, acceso polemiche e alimentato discussioni, ma non sempre il dibattito pubblico ha saputo affrontare le questioni realmente decisive per questo comparto. Troppo spesso ci si è fermati alle contingenze, tralasciando i nodi strutturali. Tra le soluzioni: trasporti, riqualificazioni, accorpamento di imprese, puntare sui servizi per 12 mesi all’anno. Pare questa la ricetta per rilanciare il turismo della Romagna visto che le vacanze sono cambiate. Periodi di permanenza maggiori, richiesta di qualità e intelligenza artificiale sono le nuove sfide. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il futuro del turismo passa dall’AI. Ma attenzione ai collegamenti"