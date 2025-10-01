Il futuro chiama | torna il Salone dello studente Attesi 5mila giovani

ANCONA- Il 3 e 4 ottobre ad Ancona torna Il Salone dello Studente, l’evento rivolto a ragazze e ragazzi in cerca di ispirazione e orientamento per il proprio futuro. L’appuntamento è al Palaprometeo Estra “Liano Rossini”, dalle 9 alle 13.30, con un ricco programma di incontri, workshop. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: futuro - chiama

Juventus, svolta sul futuro di Vlahovic: un allenatore lo chiama alla sua corte

Napoli chiama Osaka: le scuole del futuro si progettano con l?IA

Savona Juve, il suo futuro in bianconero è in bilico! Quel campionato chiama l’esterno difensivo: diversi club lo hanno richiesto! La reazione bianconera

SOS Utenze & Servizi srl. . Napoli chiama, SOS Utenze & Servizi risponde! Il 26 settembre alle 19:00, inauguriamo la nostra nuova sede: un faro di energia e opportunità nel cuore partenopeo. Insieme, illumineremo il futuro! www.sosutenzeservizi.it - facebook.com Vai su Facebook

#Konaté: “Futuro al #RealMadrid? #Mbappé mi chiama ogni due ore…” - X Vai su X

Torna il Salone dei pagamenti - Il futuro dei pagamenti, tra concorrenza crescente e complessità del contesto macroeconomico, rischi e opportunità dell’intelligenza artificiale e delle altre innovazioni tecnologiche che stanno ... Si legge su repubblica.it

Salone del Risparmio 2025, torna "A Scuola di Risparmio" - Anche nella XV edizione della kermesse dedicata al risparmio gestito luce puntata sull'educazione finanziaria, con la ... Come scrive tgcom24.mediaset.it