Il furto della lamina in oro della Cattedrale di San Nicola di Mira | denunciato un giovane

Identificato il presunto responsabile del furto aggravato avvenuto lo scorso 14 settembre all’interno della Cattedrale di San Nicola di Mira, chiesa madre dell’Eparchia di Lungro. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, il giovane indagato si sarebbe introdotto nell’edificio religioso attraverso una finestra al primo piano, approfittando di un’impalcatura per i lavori in corso. Una volta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

