Il fondatore di GTA abbandona il sesto capitolo e i fan sono allarmati problemi nello sviluppo?
Dan Houser, co-fondatore di Rockstar Games e mente creativa dietro alcune delle storie più memorabili dell’industria videoludica, non ha avuto alcun ruolo nello sviluppo narrativo di Grand Theft Auto 6. Una rivelazione che arriva a pochi mesi dal lancio del titolo più atteso del decennio, previsto per il 26 maggio 2026, e che segna ufficialmente la fine di un’era per la serie, portando i fan a preoccuparsi. In una recente intervista rilasciata a IGN durante il LA Comic-Con 2025, Houser ha confermato con pacata serenità quello che molti sospettavano ma nessuno voleva sentire, il suo ritiro ufficiale e abbandono del progetto fin dai suoi inizi: “ Non sarà una storia che ho scritto io, né un set di personaggi che ho sviluppato, ma penso che sarà emozionante. 🔗 Leggi su Screenworld.it
