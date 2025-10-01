’Il Fiorino’ ad Anuga Le eccellenze in mostra in Germania

Il gusto autentico della Maremma arriva in Germania: il caseificio ’ Il Fiorino ’ parteciperà infatti ad ’ Anuga 2025 ’, una delle fiere internazionali più importanti per il settore food & beverage, in programma a Colonia da sabato a martedì. L’azienda grossetana sarà presente nel Padiglione 10.1, stand G060 – G068, all’interno dell’area riservata al Consorzio del Pecorino Toscano Dop. Si tratta della prima partecipazione fieristica in Germania per ’Il Fiorino’, dopo le esperienze già consolidate a eventi di rilievo come TuttoFood, Cibus e il Fancy Food di New York. Una presenza, quella in Germania, che consolida il profilo internazionale del marchio, oggi tra i più premiati al mondo nel settore caseario artigianale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

