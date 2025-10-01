Il film del giorno di Fantozzi | Immaginatevi di rimanere per due giorni chiusi in un bagno
Il film del giorno di Fantozzi è davvero qualcosa di molto forte anche solo da immaginare, pensate di rimanere chiusi a chiave in un bagno per un giorno intero. Una storia particolare che ci porta al centro di un film italiano e di ottima qualità, scritto e diretto in maniera molto intelligente. (Youtube Coming Soon) TvPlay.it Parliamo di Toilet un piccolo film italiano del 2022 diretto, scritto e interpretato da Gabriele Pignotta. L’artista è l’unico attore presente sul set e oltre a lui si sentono al telefono solo le voci di Francesco Pannofino, Vanessa Incontrada e Lillo Petrolo. 🔗 Leggi su Tvplay.it
