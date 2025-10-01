Il festival compie dieci anni Mens-a tra ’Visione e promessa’

Essere all’avanguardia significa essere moderni e innovativi, novità che va di pari passo con la conoscenza, l’istruzione, la cultura. Un aspetto che la Regione Emilia Romagna sta cercando di valorizzare anche attraverso iniziative come Mens-a, festival che discute di argomenti inerenti a discipline come scienze umane, filosofia, storia e arte. "Non è solo una rassegna culturale – afferma l’assessore alla Pubblica Istruzione Chiara Scaramagli – ma un’opportunità per i nostri cittadini di approfondire e di riflettere alcuni argomenti importanti". L’incontro di Ferrara, tra visione del mondo, memoria e fratellanza si terrà domani, alle 17. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il festival compie dieci anni. Mens-a tra ’Visione e promessa’

