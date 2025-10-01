Il festival compie dieci anni Mens-a tra ’Visione e promessa’

Ilrestodelcarlino.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Essere all’avanguardia significa essere moderni e innovativi, novità che va di pari passo con la conoscenza, l’istruzione, la cultura. Un aspetto che la Regione Emilia Romagna sta cercando di valorizzare anche attraverso iniziative come Mens-a, festival che discute di argomenti inerenti a discipline come scienze umane, filosofia, storia e arte. "Non è solo una rassegna culturale – afferma l’assessore alla Pubblica Istruzione Chiara Scaramagli – ma un’opportunità per i nostri cittadini di approfondire e di riflettere alcuni argomenti importanti". L’incontro di Ferrara, tra visione del mondo, memoria e fratellanza si terrà domani, alle 17. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il festival compie dieci anni mens a tra 8217visione e promessa8217

© Ilrestodelcarlino.it - Il festival compie dieci anni. Mens-a tra ’Visione e promessa’

In questa notizia si parla di: festival - compie

Gardaland compie 50 anni e si regala una notte da festival

Torna il John Fante Festival “Il dio di mio padre”: la rassegna culturale di Torricella Peligna compie 20 anni

Torna il John Fante Festival “Il dio di mio padre”: la rassegna culturale di Torricella Peligna compie 20 anni

festival compie dieci anniIl festival compie dieci anni. Mens-a tra ’Visione e promessa’ - a 2025 è "Visione e promessa", molto significativo e attuale, visto lo scenario che vediamo ogni giorno con le guerre in Ucraina e Medio Oriente. Scrive msn.com

Ravenna celebra i 10 anni di Soundscreen Film Festival tra anteprime, live score e ospiti - Compie dieci anni Soundscreen Film Festival, tra i primi festival cinematografici europei interamente dedicati al rapporto tra immagini in movimento e ... Secondo ravennanotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Festival Compie Dieci Anni