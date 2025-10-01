Il fascino del Caffè Concerto rivive a Villa Pignatelli con il Belle Époque Ensemble

Un tuffo nella Napoli di fine Ottocento: domenica 5 ottobre, alle ore 11, la suggestiva cornice di Villa Pignatelli ospita il concerto del Belle Époque Ensemble, nell’ambito della sezione autunnale del cartellone del Maggio. L’appuntamento riporta alla luce il clima mondano e artistico del Caffè Concerto italiano, variazione nazionale del Café chantant francese, che proprio a Napoli trovò terreno fertile grazie a locali entrati nella leggenda come il Salone Margherita, il Gambrinus, l’Eden e tanti altri. Il quartetto formato da Armand Priftuli, Vladimir Kocaqi, Gaetano Falzarano e Paolo Scibilia propone un repertorio che attraversa la seconda metà dell’Ottocento fino ai primi anni del Novecento, in bilico tra “musica alta” e brani popolari di grande successo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it