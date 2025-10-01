Il fantasma di Edoardo e il testamento riemerso di Gianni Agnelli
Dieci righe su un foglietto bianco, datato 20 gennaio 1998. Un testamento olografo di Gianni Agnelli che lascia “a mio figlio Edoardo la mia partecipazione nella società semplice Dicembre, pari all’incirca al 25%”. Un passaggio che, tradotto in valori attuali, significherebbe il cuore del potere dinastico: la cassaforte che controlla Exor, Stellantis, Ferrari, Juventus. Un . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Cosa c'è nel testamento «riemerso» di Agnelli su Edoardo, e cosa può cambiare ora per l'eredità: «Le ultime volontà dell'Avvocato sono state tradite». «No, falso» - Dieci righe su un foglietto bianco depositato da Margherita nella causa contro i figli. Secondo torino.corriere.it