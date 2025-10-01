Il Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp) sarà discusso in aula il 9 ottobre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo del Senato, secondo quanto hanno riferito i partecipanti alla riunione. Nelle stime aggiornate del Documento di programmazione di finanza pubblica la crescita potrebbe essere limata a +0,5%, rispetto al +0,6% indicato nel Dpf di aprile, ed il deficit ribassato al 3%, dal 3,3% previsto in precedenza. A quanto apprende l’ Adnkron os, si ragiona intorno a questi livelli ma le stime verranno valutate fino all’ultimo al Mef. Un disavanzo al 3% già quest’anno permetterebbe all’Italia di uscire dalla procedura Ue per deficit eccessivo nella prossima primavera ed avviare la trattativa per le deroghe al vincolo sulla spesa primaria netta per le spese in difesa sicurezza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Il Dpfp in aula il 9 ottobre. Fa discutere l'appello di Giorgetti agli imprenditori: "Alzate i salari"