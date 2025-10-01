Roma, 1 ottobre 2025 – Decreto giustizia: ora è legge. È stato approvato oggi in Senato con un voto per alzata di mano il decreto contenente un pacchetto di interventi urgenti in materia di giustizia. Si tratta del via libera definitivo, visto che il testo era già stato approvato dalla Camera dei deputati con 130 voti a favore e 84 contrari. Con le nuove norme si amplia, tra l'altro, fino al 30 giugno 2026 la possibilità di impiegare in modo più flessibile i magistrati per “garantire la celere definizione dei procedimenti pendenti in relazione al rispetto dei tempi del Pnrr”. Rastrelli: “Restituire all'Italia un processo agile e moderno”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il Dl giustizia è legge: le novità principali in sintesi