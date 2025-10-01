Il Dj e Producer Daniel Frasnelli conosciuto come Narfos è morto a 25 anni

Il dj e producer Daniel Frasnelli, conosciuto con gli alias di Narfos e Sarfon, è morto all'età di 25 anni: il ragazzo era originario del Sud Tirol ed era diventato virale nel 2019. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Morto a 25 anni Daniel "Narfos" Frasnelli, talento della scena musicale altoatesina - Fin da giovanissimo si era fatto notare sia come dj sia come autore di brani techno in cui usava testi in dialetto sudtirolese ... Da rainews.it