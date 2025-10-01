Fermi tutti arriva lo swag gap. Non appena ci siamo lasciati alle spalle l’ennesima discussione sulle relazioni con differenza d’età, TikTok ci ha servito un nuovo argomento virale: lo swag gap. Il termine, sempre più popolare, indica una coppia in cui uno dei due partner è decisamente più alla moda, ha maggiore carisma o è semplicemente più cool dell’altro. «Mai più», dichiara un’influencer specializzata in relazioni con divario di stile. Da giovane ne ha vissute diverse, ma oggi non ha più pazienza per partner che in pubblico sembrano «un disastro totale». «Prima o poi», avverte, «finisce per danneggiare anche il tuo stile». 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il divario di stile in una coppia fa bene all'anima