Il diritto di assegnazione della casa coniugale in caso di vendita o pignoramento
L’assegnazione della casa coniugale è uno degli aspetti più delicati nelle separazioni e nei divorzi, perché riguarda non solo i rapporti tra i coniugi, ma soprattutto la tutela dei figli. Capire cos’è questo diritto, come funziona e quali strumenti servono per garantirne la piena realizzazione è fondamentale per chi si trova ad affrontare una crisi familiare. Ma cosa succede se dopo l’assegnazione con provvedimento del giudice la casa coniugale viene venduta? E se i creditori vantano delle pretese su di essa e avviano un procedimento di pignoramento? Cos’è il diritto di assegnazione della casa coniugale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
