Il delitto di Garlasco e il nodo competenze sull’asse Brescia-Pavia | Testimoni e indagati? Occhio alla nullità

Garlasco (Pavia), 1 ottobre 2025 – Vinicio Nardo, noto penalista, è stato presidente dell’Ordine degli avvocati di Milano, presidente della Camera penale di Milano, segretario dell’Unione della Camere penali. Avvocato Nardo, Mario Venditti, ex procuratore aggiunto di Pavia, è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura di Brescia per corruzione in atti giudiziari. Se un domani si decidesse di indagare anche i presunti corruttori, l’iscrizione a registro competerebbe a Brescia o a Pavia? “Competerebbe certamente a Brescia, lo dice il terzo comma dell’articolo 11 del codice di procedura penale, quello che sposta la competenza per i processi ai magistrati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il delitto di Garlasco e il nodo competenze sull’asse Brescia-Pavia: “Testimoni e indagati? Occhio alla nullità”

In questa notizia si parla di: delitto - garlasco

Delitto di Garlasco – “La traccia di Ignoto 3 non è frutto di contaminazione”. Resta l’ipotesi inquinamento

Andrea Sempio e il delitto di Garlasco, i due volti della verità: perché è accusato e cosa lo scagiona

Delitto di Garlasco, non c'è Dna maschile sul tappetino sporco di sangue. Cosa resta ancora da analizzare

? Delitto di Garlasco, il generale Garofano scarica Sempio: “Non ci sono più i presupposti" http://dlvr.it/TNNfkZ #Garlasco #DelittoDiGarlasco #ChiaraPoggi #Giustizia #Indagine - X Vai su X

Delitto di Garlasco: a #StorieItaliane le clamorose novità sulle indagini. Il DNA sotto le unghie di Chiara è utilizzabile. - facebook.com Vai su Facebook

Il dna sotto le unghie di Chiara Poggi e quel nodo da sciogliere: cosa può succedere nelle indagini sul delitto di Garlasco - Per sciogliere il nodo attorno a cui ruota l'accertamento irripetibile affidato dal gip Daniela Garlaschelli alla genetista Denise Albani, ovvero se il Dna individuato sulle unghie della vittima sia o ... Segnala ilgiorno.it

Delitto di Garlasco, il Ris di Cagliari non ha trovato riscontri sulla presenza di una seconda persona - Gli esiti della consulenza sono stati depositati oggi in Procura a Pavia dal tenente colonnello Andrea Berti e sono basati sull’analisi delle macchie di sangue rilevate attraverso la Bloodstain ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it