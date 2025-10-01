Il decreto Terra dei Fuochi è legge bufera in aula sui nuovi impianti | Atto gravissimo
Il decreto Terra dei Fuochi è legge. Dopo il primo via libera al Senato arriva l’ok della Camera con 137 favorevoli, 85 contrari e 3 astenuti.Pene più severe per delitti ambientaliIl provvedimento modifica il codice dell’ambiente e prevedere tre distinti reati per la gestione illecita dei rifiuti. 🔗 Leggi su Casertanews.it
