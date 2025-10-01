Il debutto di Matilde Lucidi nella moda | la figlia di Bianca Balti sfila a Parigi per Dior

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tale madre tale figlia: seguendo le orme materne, Matilde Lucidi (fiuglia di Bianca Balti) ha calcato la sua prima passerella come modella. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: debutto - matilde

debutto matilde lucidi modaIl debutto di Matilde Lucidi nella moda: la figlia di Bianca Balti sfila a Parigi per Dior - Tale madre tale figlia: seguendo le orme materne, Matilde Lucidi (fiuglia di Bianca Balti) ha calcato la sua prima passerella come modella ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Debutto Matilde Lucidi Moda