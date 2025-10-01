Il debutto di Jonhatan Anderson da Dior conquista Parigi | Non possiamo controllare la politica o il mondo ma possiamo sfogarci nella moda
“Do you dare enter the house of Dior?” (“ Hai il coraggio di entrare nella casa di Dior? “). La domanda, proiettata su un cono capovolto all’inizio dello show, risuonava come una sfida, lanciata a se stesso e al mondo. E la risposta di Jonathan Anderson è stata un “sì” forte, chiaro e incredibilmente articolato. Per il suo attesissimo debutto con la donna Dior, il suo vero banco di prova dopo l’esordio con l’uomo lo scorso giugno, lo stilista irlandese non ha deluso. Ha portato in passerella una collezione che è un sapiente gioco di equilibri tra creatività e pragmatismo, tra il sogno dell’archivio e le esigenze del marketing. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
La primogenita della top italiana ha fatto il suo debutto ufficiale alla Paris Fashion Week, scelta da Jonathan Anderson per la sua prima sfilata ready-to-wear da Dior
@versace by #dariovitale Divisivo, coraggioso, provocatorio: il debutto di Dario Vitale da Versace ha acceso la Fashion Week e infiammato i social. Tra gilet in pelle con ricami barocchi, denim che richiamano gli anni '90 e drappeggi Arlecchino che omaggian
Alla sfilata Dior, la Bar Jacket aerea, gli abiti con maxi panièr, e il cappotto sbagliato. Al suo debutto Donna, Jonathan Anderson reinventa i codici della maison - Per la primavera estate 2026, il direttore creativo Jonathan Anderson ha portato ha in passerella un dialogo con il passato. Scrive vogue.it
Dior: Jonathan Anderson debutta presentando un inedito New Look - Anderson ha esordito da Dior con una reinterpretazione contemporanea del New Look, reinventando la giacca Bar e mostrando un video di Adam Curtis. Riporta it.fashionnetwork.com