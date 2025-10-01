Il debutto di Jonhatan Anderson da Dior conquista Parigi | Non possiamo controllare la politica o il mondo ma possiamo sfogarci nella moda

“Do you dare enter the house of Dior?” (“ Hai il coraggio di entrare nella casa di Dior? “). La domanda, proiettata su un cono capovolto all’inizio dello show, risuonava come una sfida, lanciata a se stesso e al mondo. E la risposta di Jonathan Anderson è stata un “sì” forte, chiaro e incredibilmente articolato. Per il suo attesissimo debutto con la donna Dior, il suo vero banco di prova dopo l’esordio con l’uomo lo scorso giugno, lo stilista irlandese non ha deluso. Ha portato in passerella una collezione che è un sapiente gioco di equilibri tra creatività e pragmatismo, tra il sogno dell’archivio e le esigenze del marketing. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

