Il cuore oltre lo schema l’identità sfrontata di un Avellino mai domo

Tempo di lettura: 3 minuti L' Avellino di Raffaele Biancolino continua a sorprendere e a dividere: nel 2-2 dell' Euganeo contro il Padova c'è tutto il manifesto calcistico del Pitone. Una squadra che vive di coraggio, improvvisazione e istinto, capace di ribaltare un avvio disastroso e di uscire con un punto pesantissimo da una sfida che sembrava compromessa. Non è calcio ortodosso, non è la gabbia di un sistema rigido: è piuttosto una continua ricerca di soluzioni offensive, anche a costo di sbilanciarsi. Biancolino ha affrontato l'ennesima emergenza inventandosi un nuovo assetto: dal 3-5-2 al 3-4-1-2, con Insigne trequartista libero di accendere la manovra, Biasci riferimento mobile e Lescano terminale di peso.

