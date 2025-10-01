Il cuore oltre lo schema l’identità sfrontata di un Avellino mai domo

Anteprima24.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti L’ Avellino di Raffaele Biancolino continua a sorprendere e a dividere: nel 2-2 dell’ Euganeo contro il Padova c’è tutto il manifesto calcistico del Pitone. Una squadra che vive di coraggio, improvvisazione e istinto, capace di ribaltare un avvio disastroso e di uscire con un punto pesantissimo da una sfida che sembrava compromessa. Non è calcio ortodosso, non è la gabbia di un sistema rigido: è piuttosto una continua ricerca di soluzioni offensive, anche a costo di sbilanciarsi. Biancolino ha affrontato l’ennesima emergenza inventandosi un nuovo assetto: dal 3-5-2 al 3-4-1-2, con Insigne trequartista libero di accendere la manovra, Biasci riferimento mobile e Lescano terminale di peso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

il cuore oltre lo schema l8217identit224 sfrontata di un avellino mai domo

© Anteprima24.it - Il cuore oltre lo schema, l’identità sfrontata di un Avellino mai domo

In questa notizia si parla di: cuore - oltre

Oltre 500 ingressi in meno un mese alla spiaggia inclusiva nel cuore di Rimini

Nasce il Carditello Film Festival – Oltre i Fuochi: cinema, ambiente e rinascita culturale nel cuore della Campania Felix

Cattolica cuore di scambi culturali. Oltre 50 studenti dall'Inghilterra per corsi di arte e sport

Oltre 2 milioni di voti per l’Italia che ama: record per la 12ª edizione de "I luoghi del cuore" del FAI - Oltre due milioni di voti e una mobilitazione diffusa da Nord a Sud: si è conclusa con numeri record la 12ª edizione de I Luoghi del Cuore, il censimento promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente ... Si legge su huffingtonpost.it

I luoghi del cuore FAI, così oltre due miloni di cittadini contribuiscono a tutelare le bellezze d'Italia - "Oltre due milioni di voti e una mobilitazione diffusa da Nord a Sud: si è conclusa con numeri record la 12ª edizione de I Luoghi del Cuore, il censimento promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente ... Segnala milano.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Cuore Oltre Schema L8217identit224