Il cucciolo scappa nel bosco e resta impigliato col guinzaglio | salvato da Adele il cane molecolare

Uno strappo e poi il guinzaglio che scappa dalla mano del proprietario e lei, Malinois, che fugge nel grande parco senza ritornare indietro. Sono state ore di apprensione per i proprietari della cucciola di pastore belga salvata da Adele, il cane molecolare dal fiuto infallibile di Said Beid, il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: cucciolo - scappa

L'autista ha chiuso le porte: il cucciolo era fermo sul fondo del mezzo, impaurito, ed è scappato prima dell'arrivo del Nucleo Operativo Recupero e Tutela Fauna Selvatica - facebook.com Vai su Facebook

Perugia, cane scappa e resta intrappolato in area impervia: salvato https://umbria24.it/cronaca/perugia-cane-scappa-e-resta-intrappolato-in-area-impervia-salvato/… - Il segugio soccorso a Ponte San Giovanni tra il fiume e la linea ferroviaria. Grazie ai @vigili - X Vai su X

Fungaiolo cade nel bosco e resta bloccato, i suoi cani abbaiano e guidano i soccorsi per farlo trovare - Lo scorso weekend era andato a caccia di funghi in un bosco nei dintorni di Grumes (Trento). Lo riporta blitzquotidiano.it