Il cucciolo scappa nel bosco e resta impigliato col guinzaglio | salvato da Adele il cane molecolare

Monzatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno strappo e poi il guinzaglio che scappa dalla mano del proprietario e lei, Malinois, che fugge nel grande parco senza ritornare indietro. Sono state ore di apprensione per i proprietari della cucciola di pastore belga salvata da Adele, il cane molecolare dal fiuto infallibile di Said Beid, il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

