Il Movimento 5 stelle è uscito con le ossa rotte dal voto nelle Marche. Il 5,8 raccolto alle ultime regionali è un campanello d’allarme per il partito di Giuseppe Conte. Un risultato che si traduce in un solo seggio, quello confermato da Marta Ruggeri, persino inferiore al 7,1 per cento ottenuto cinque anni fa, quando i grillini correvano in solitaria. Stavolta la coalizione di centrosinistra, il campo largo, non è bastata a invertire la rotta. «Se nella squadra della nazionale non c’è un giocatore del club per cui tifi, è chiaro che sei meno appassionato alla partita», dice a Repubblica Giorgio Fede, unico deputato marchigiano del Movimento 5 stelle e coordinatore regionale nelle Marche. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il crollo dei Cinquestelle nelle Marche conferma una difficoltà cronica alle elezioni locali