Il Cremlino mette le mani nelle tasche dei russi per finanziare la guerra in Ucraina
Il segretario al Tesoro americano Scott Bessent ha descritto la guerra russo-ucraina come “una gara”: da una parte la capacità di resistenza dell'esercito ucraino, dall'altra la tenuta dell’economia russa. Il 2025 si sta rivelando un anno difficile per l’economia russa. Il tasso di crescita. 🔗 Leggi su Today.it
Il Cremlino continua a beneficiare delle entrate provenienti dai Paesi europei che faticano a ridurre la loro dipendenza dall'energia russa. Un flusso di denaro che contribuisce indirettamente a finanziare la macchina da guerra dello "zar"
Il Cremlino dichiara indesiderabile il Baccalaureato Internazionale, accusato di plasmare i giovani su modelli occidentali. E consolida l'asse accademico con Pechino ? Jacopo Marzano