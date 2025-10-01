Il crac della Pegaso Firmato l’accordo per la Cig di cessazione

Fucecchio, 1 ottobre 2025 – Firmato ieri l’accordo quadro per la Conceria Pegaso Spa di Fucecchio, con un impegno del liquidatore a chiedere la cassa per cessazione dalla data della messa in liquidazione dell’azienda – lo scorso 13 agosto – fino al 31 dicembre 2025, con disponibilità del liquidatore all’eventuale proroga fino al 2026 se finanziata. La Regione ha affidato a una nota, diffusa nella serata di ieri, la notizia più attesa. Sul tavolo, del resto, c’è il destino di 43 lavoratori rimasti senza stipendio da mesi e che non sanno come andare avanti. Ma le ’buone notizie’ non sarebebro finite qui. 🔗 Leggi su Lanazione.it

